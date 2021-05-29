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В Кремле заявили, что ситуация с бортом Ryanair требует вдумчивого разбирательства
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Кремле заявили, что ситуация с бортом Ryanair требует вдумчивого разбирательства

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Ситуация с самолетом Ryanair требует вдумчивого и конструктивного разбирательства, без эмоций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу, 29 мая.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. Белорусский лидер детально проинформировал главу российского государства о том, что случилось в Минске с самолетом Ryanair. Российский лидер отметил, что эта ситуация вызвала «всплеск эмоций».

Дмитрий Песков пояснил, что замечание Владимира Путина говорит о том, что ситуация требует «вдумчивого и конструктивного разбирательства, без поспешных выводов».

— А каскад поспешных эмоций, который был сделан европейскими столицами, скорее, говорит о том, что подход не зиждется на попытке действительно прояснить обстоятельства, основывается исключительно на эмоциях, — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что не сможет подробнее рассказать о документах, которые были представлены Путину, сообщает РИА Новости.

Кроме того, пресс-секретарь президента уточнил, что Россия в ситуации с самолетом Ryanair является сторонником серьезного подхода на основе норм права в сфере международных перевозок.

Ранее белорусский лидер заявил, что во время встречи намерен показать Владимиру Путину «некоторые документы», связанные с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске.

Напомним, пресс-служба Национального аэропорта Минск 23 мая сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан в Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

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БелоруссиясамолетДмитрий Песков
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