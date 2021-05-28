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В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко
Фото: Пресс-служба Кремля

В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которые проходили в Сочи, завершились. Об этом в пятницу, 28 мая, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский лидер принимал Лукашенко в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей. Переговоры продолжались в общей сложности более пяти часов, сообщает РИА Новости.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в ходе встречи намерен показать Владимиру Путину «некоторые документы», связанные с инцидентом вокруг посадки в Минске самолета Ryanair. Перед встречей президент России отметил, что договоренность о переговорах была достигнута еще до «очередного витка» в истории с бортом Ryanair и лидерам государств есть еще о чем поговорить.

Читайте также: Самолет Ryanair и рост товарооборота: о чем говорили Путин и Лукашенко на встрече в Сочи

БелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
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