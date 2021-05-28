Лукашенко покажет Путину документы, связанные с инцидентом вокруг самолета Ryanair

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко продолжается в Сочи. Белорусский лидер заявил, что намерен показать коллеге «некоторые документы», связанные с инцидентом вокруг посадки самолета Ryanair.

— Но за что наказали (Евросоюз — прим. «ВМ») трудовой коллектив «Белавиа»? За то, что они в COVID их вывозили тысячами? Вот их лицо. Я отрекаюсь от того, что было, я покажу вам некоторые документы, вы поймете, что там происходит и происходило, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Перед встречей Владимир Путин отметил, что договоренность о переговорах была достигнута еще до «очередного витка» в истории с бортом Ryanair и лидерам государств есть еще о чем поговорить. В свою очередь Александр Лукашенко назвал ситуацию с бортом «всплеском эмоций», пишет РИА Новости.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было информация о минировании не подтвердилась.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Ранее Александр Лукашенко назвал законными свои действия в ситуации с самолетом Ryanair.

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