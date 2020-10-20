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Телеграм-канал NEXTA внесен в список экстремистских материалов Белоруссии
Фото: YouTube.com/вДудь

Телеграм-канал NEXTA внесен в список экстремистских материалов Белоруссии

Захар Чайченко

В мире

Суд Центрального района Минска включил Telegram-канал NEXTA-Live в список экстремистских материалов, сообщили информационному агентству БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам, в соответствии с первой статьей закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму».

Гражданское дело было рассмотрено по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Белоруссии о признании информационной продукции NEXTA-Live экстремистскими материалами.

В данный момент министерству информации необходимо включить Telegram-канал NEXTA-Live и его логотип в республиканский список экстремистских материалов, а также принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования.

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