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Лукашенко сообщил об изменении тактики борьбы с протестующими
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко сообщил об изменении тактики борьбы с протестующими

Евгения Звощик

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о смене тактики борьбы с демонстрантами в стране. Слова белорусского лидера приводит издание Sputnik Беларусь.

— Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем, — пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что «каждый ответит за свои деяния», уточнив, что он «не угрожает».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации и насилие над населением Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияАлександр Лукашенкооппозиция
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