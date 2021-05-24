Лавров высказался по поводу инцидента с самолетом Ryanair в Минске

Фото: МИД РФ

Москва выступает за то, чтобы оценить инцидент с бортом Ryanair в Минске не торопясь, на основе всей имеющейся информации. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник, 24 мая.

По его словам, МИД Белоруссии заявил о готовности белорусских властей действовать в этом вопросе транспарентно, следовать всем международным правилам, а также гарантировать полную прозрачность.

— Я думаю, что это абсолютно разумный подход, — сказал глава российского МИД.

Сергей Лавров подчеркнул необходимость оценить ситуацию с самолетом в Минске на трезвую голову. Тем более, добавил министр, что власти Белоруссии готовы сотрудничать, сообщает РИА Новости.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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