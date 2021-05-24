Блинкен заявил, что США осуждают инцидент с посадкой лайнера Ryanair в Минске

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает инцидент с экстренной посадкой лайнера Ryanair в Минске и требует немедленно освободить белорусского журналиста Романа Протасевича, задержанного после посадки воздушного судна.

— Соединенные Штаты решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя странами ЕС и последующее снятие с борта и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения, — сказано в заявлении Блинкена.

Также госсекретарь США сказал, инцидент с посадкой лайнера поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе американских граждан.

Блинкен отметил, что власти США тесно координируют ответные меры с партнерами, включая ЕС и чиновников Литвы и Греции.

— Учитывая указания на то, что вынужденная посадка произошла под ложными предлогами, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для рассмотрения этих событий, — сообщил он.

Кроме того, в заявлении госсекретаря США отмечается, что независимые СМИ являются важнейшей опорой, поддерживающей верховенство права, и жизненно важным компонентом демократического общества. В этой связи Соединенные Штаты осуждают преследования и задержания журналистов в Белоруссии, передает РИА Новости.

Пресс-служба Национального аэропорта «Минск» сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, предварительно, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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