Литва возбудила дело по факту захвата самолета, приземлившегося в Минске

Фото: moscow-live

Правоохранительные органы в Литве в связи с инцидентом с посаженным в Минске пассажирским лайнером компании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины — Вильнюс, возбудили уголовное дело по факту захвата самолета. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщил заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас после того, как борт приземлился в Литве.

— Возбуждено уголовное дело. Будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров, — сказал он.

Арлаускас обрисовал первичную информацию. Он сообщил, что на борту самолета возник конфликт, было заявлено о взрывном устройстве. Это и стало одной из причин приземления в Минске, передает ТАСС.

Пресс-служба Национального аэропорта «Минск» сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, предварительно, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Литва призвала ЕС рекомендовать избегать воздушного пространства Белоруссии