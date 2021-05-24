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МИД Франции: Европа и Россия должны вести диалог об урегулировании ситуации в Белоруссии
Фото: Пресс-служба Совфеда

МИД Франции: Европа и Россия должны вести диалог об урегулировании ситуации в Белоруссии

Полина Долганова

Внешняя политика

Европа должна вести диалог с Россией об урегулировании политической ситуации в Белоруссии в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Об этом в понедельник, 24 мая, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

Французские власти не исключают закрытия воздушного пространства над Белоруссией для самолетов Евросоюза после инцидента с воздушным судном Ryanair.

— Мы примем все меры, чтобы исключить опасность для европейских граждан во время авиаперелетов, — сказал Бон в эфире телеканала BFM.

Отмечается, что вечером 24 мая меры в отношении Минска рассмотрят лидеры стран ЕС в Брюсселе.

Кроме того, Париж выступает за расширение санкций ЕС против Минска в связи со случившимся.

Французский дипломат подытожил, что на борту Ryanair, совершившем в воскресенье вынужденную посадку в Минске, находились девять французских граждан.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта «Минск» сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, предварительно, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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