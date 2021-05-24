Лавров: Москва запросила консульский доступ к задержанной в Минске россиянке

Фото: МИД РФ

Российские власти уже связались с отцом россиянки Софии Сапега, которая 23 мая была задержана в Минске, к ней также запросили консульский доступ. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 24 мая.

Он уточнил, что в Минске оказалась задержана россиянка.

— Мы уже связались с ее отцом, и наше посольство обратилось в МИД Белоруссии с просьбой предоставить информацию о нашей гражданке и обеспечить к ней консульский доступ, — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее российское посольство в Минске сообщило, что проверит информацию о задержанной в Белоруссии россиянке.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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