Боррель призвал провести международное расследование инцидента с Ryanair в Минске

Фото: flickr / Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал организовать международное расследование инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

— Это еще одна вопиющая попытка белорусских властей заставить замолчать все голоса оппозиции, — сказал Жозеп Боррель.

Он призвал Евросоюз к немедленному освобождению задержанного в Минске основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. По словам главы дипломатии ЕС, Минск поставил под угрозу жизнь и безопасность пассажиров и экипажа самолета Ryanair. В связи с этим необходимо провести расследование инцидента с посадкой самолета, чтобы установить нарушение правил международной авиации, считает он.

Жозеп Боррель добавил, что ситуация будет обсуждаться на предстоящем заседании Совета Европы, сообщает РИА Новости.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, предварительно, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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