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Латвийская компания AirBaltic приостановит полеты над Белоруссией
Фото: moscow-live

Латвийская компания AirBaltic приостановит полеты над Белоруссией

Полина Долганова

В мире

Латвийский авиаперевозчик AirBaltic решил приостановить перелеты над Белоруссией после инцидента с судном Ryanair 23 мая. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.

— Авиакомпания AirBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Белоруссии для своих полетов, — сказал Линкайтс.

Он отметил, что решение связано с вопросами безопасности воздушных судов, пишет РИА Новости.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, предварительно, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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