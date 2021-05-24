Посольство РФ проверит сообщение о задержании россиянки в Минске

Фото: Минобороны РФ

Российское посольство проверит информацию, появившуюся в средствах массовой информации, о задержании россиянки в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в Twitter-аккунте в понедельник, 24 мая.

— Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России, — говорится в сообщении

В пресс-службе уточнили, что посольство контактирует с белорусскими правоохранителями.

Посольство проверяет информацию в связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о задержании 23 мая в Минске гражданки России. Находимся в контакте с белорусскими правоохранителям. — Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) May 24, 2021

Ранее Европейский гуманитарный университет сообщил, что россиянка София Сапега, которая летела вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, была задержана в Минске.

Ранее сообщалось, что латвийская компания AirBaltic приостановит полеты над Белоруссией.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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