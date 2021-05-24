Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии шокирующей.

— Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии «шокирующим», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что «жизнь «цивилизованных демократий» по траектории quod licet Iovi, non licet bovi («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку» — прим. «ВМ») больше не имеет актуальности в связи с утратой лидерских качеств у некоторых.

Дипломат уточнила, что «кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали». Захарова также напомнила о других случаях экстренных посадок самолетов.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, предварительно, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, Латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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