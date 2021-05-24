Белорусский МИД заявил о политизации инцидента с самолетом Ryanair

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Инцидент с самолетом Ryanair политизируют, а заявления Запада по этому поводу являются слишком воинственными. Такую позицию выразил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

— Поражает поспешность откровенно воинственных заявлений со стороны ряда стран и европейских структур. Ситуация прямо и явно нагнетается. Происходит ее намеренная политизация, звучат ничем не подтвержденные обвинения, клеятся ярлыки, — цитирует Глаза РИА Новости.

При этом, по словам представителя белорусского МИДа, ни у кого нет желания разобраться в ситуации. Он также отметил, что правила авиационной безопасности являются абсолютным приоритетом для всех. В связи с этим действия экипажа в сложившейся ситуации являются абсолютно оправданными.

Анатолий Глаз также призвал всех помнить о правилах безопасности пассажиров и дождаться заключений компетентных экспертов.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, предварительно, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, Латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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