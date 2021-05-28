Лукашенко заявил, что товарооборот России и Белоруссии выйдет на «доковидный» уровень
Уровень товарооборота между Россией и Белоруссией в нынешнем году превзойдет доковидный показатель. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Переговоры лидеров государств проходят в пятницу, 28 мая, в Сочи, сообщает РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают текущие проблемы, стоящие перед странами.
Ранее в Кремле объяснили, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом.
Читайте также: Лукашенко планирует обсудить с Путиным ситуацию с санкциями