Лукашенко заявил, что товарооборот России и Белоруссии выйдет на «доковидный» уровень

Фото: Администрация президента РФ

Уровень товарооборота между Россией и Белоруссией в нынешнем году превзойдет доковидный показатель. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры лидеров государств проходят в пятницу, 28 мая, в Сочи, сообщает РИА Новости. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают текущие проблемы, стоящие перед странами.

Ранее в Кремле объяснили, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом.

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