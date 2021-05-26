Лукашенко планирует обсудить с Путиным ситуацию с санкциями

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в пятницу, 28 мая, обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным ситуацию с попавшими под санкции Запада компаниями, а также продажу нефти Минску. Об этом сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко заявил, что отношения России и Белоруссии не ухудшились. В настоящее время власти Белоруссии пытаются найти выход из того или иного конкретного положения.

Ранее Евросоюз (ЕС) опубликовал третий перечень ограничительных мер, которые распространяются на ряд юридических лиц: ЗАО «Белтехэкспорт», минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana Holdings, IT-компанию Synesis, а также физлиц. В число последних вошли: глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт и экс-руководитель минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после выборов президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа 2020 года. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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