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В Кремле объяснили, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Кремле объяснили, почему Путин сообщил Лукашенко о разговоре с Байденом

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему президент РФ Владимир Путин сообщил белорусскому лидеру Александру Лукашенко о разговоре с Джо Байденом, президентом США.

По словам Пескова, Владимир Путин сделал это из политкорректности. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что обсуждение третьих стран и их лидеров не принято в международной практике.

На просьбу прокомментировать слова Лукашенко о том, что президент России якобы извинился перед ним за разговор с Байденом, Песков призвал не воспринимать это как извинение.

— Президент Путин все-таки весьма корректен, и он посчитал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась, — сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что Владимир Путин постоянно по своей инициативе информирует белорусского коллегу о имевших место контактах, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Швейцарии.

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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинКремль
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