Кремль отреагировал на слова президента Польши о «ненормальности» России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Кремле выразили сожаление, что ненависть к России застилает глаза некоторым иностранным политикам, в том числе президенту Польши. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 27 мая.

Ранее президент Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию назвал Россию «ненормальной» и «страной-агрессором».

— Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы ее не приемлем, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Россия является дружелюбным, сильным и уверенным в себе государством. И обладая такими качествами, отметил Песков, РФ способна построить взаимовыгодное сотрудничество со всеми соседними странами, в том числе и с Польшей, на дружественной основе.

По мнению пресс-секретаря президента России, ненависть к Москве не дает Варшаве проявить политическую мудрость, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков оценил вероятность «перезагрузки» российско-американских отношений.

Читайте также: Лукашенко планирует обсудить с Путиным ситуацию с санкциями