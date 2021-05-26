Президент Польши назвал Россию «ненормальной страной»

Фото:YouTube-канал «телеканал Прямий»

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления в Грузии в среду, 26 мая, резко высказался о России из-за якобы ее агрессивных действий.

— Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор, — заявил он.

Также глава государства пообещал поднять вопрос об отношениях с РФ на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ, сообщает агентство PAP.

Дуда неоднократно допускал резкие высказывания в адрес России. Так, в начале мая в очередной раз он не удержался от антироссийской риторики во время выступления по случаю празднования Дня конституции Польши: тогда польский лидер назвал Россию «врагом свободы».

Президент России Владимир Путин много раз указывал западным политикам, что российская угроза является «выдумкой тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это», передает РИА Новости.

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