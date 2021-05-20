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МИД РФ рассказал, что может стать поводом для признания страны недружественной
Фото: МИД РФ

МИД РФ рассказал, что может стать поводом для признания страны недружественной

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Отношение зарубежных стран к советским мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, может стать одним из критериев для включения государства в список недружественных России. Об этом в четверг, 20 мая, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД) Михаил Богданов.

По его словам, Россия считает возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому, советскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в список недружественных стран, сообщает РИА Новости.

Богданов добавил, что Польша вопреки договоренностям с РФ в последние годы уничтожила 449 мемориалов советским воинам. Это противоречит положениям соглашения между РФ и Польшей о захоронениях и местах памяти героев войны и репрессий от 24 февраля 1994 года.

Ранее кабмин РФ утвердил список недружественных государств. В нем значатся США и Чехия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, список может быть пересмотрен в соответствии с развитием отношений с каждой конкретной страной.

Читайте также: В Госдуме объяснили, почему Украину не включили в список недружественных государств

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