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В Госдуме объяснили, почему Украину не включили в список недружественных государств
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме объяснили, почему Украину не включили в список недружественных государств

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия допустила серьезный просчет в двусторонних отношениях с Украиной в 1990-е годы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в среду, 19 мая.

Депутат объяснил, почему Россия не стала включать Украину в список недружественных государств, в котором уже значатся США и Чехия.

— Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, — сказал Константин Затулин.

Он пояснил, что Киев не виноват, что его используют: Америка — против России, и наоборот. По словам парламентария, Украина — несостоявшееся государство, которому нельзя предъявлять претензии. При этом депутат отметил, что «борьба за Украину продолжится».

Ранее кабмин РФ утвердил список недружественных государств. В нем значатся США и Чехия. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, список может быть пересмотрен в соответствии с развитием отношений с каждой конкретной страной.

Ранее член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна является центром и сердцем Европы.

Читайте также: Депутат Рады заявил о плане Запада втянуть Россию в войну с Украиной

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