Депутат Рады заявил о плане Запада втянуть Россию в войну с Украиной

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал власти Украины за возбуждение дела в отношении политика Виктора Медведчука. Это, по его словам, «часть плана по развязыванию большой войны в Европе».

Кузьмин отметил, что политик ведет борьбу за достижение мира на Украине, но Киев имеет другие задачи. Депутат заявил, что «Киев ведет Украину к войне не только с Россией, но и пытается втянуть в нее Европу».

— И эти бесконечные выклянчивания в Европе какой-то военной помощи, вооружений, бомб, снарядов, кредитов — это всe элементы втягивания Европы в большую войну, — заявил парламентарий.

Он также уточнил, что Запад определил особую роль для Украины — она станет провокатором, который «должен спровоцировать Россию на войну».

— Но воевать с Россией, ядерной державой, Запад не будет. Эта роль отведена Украине, — добавил Кузьмин.

Депутат подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский испугался Медведчука, который является сильным и талантливым политиком.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник, 11 мая, заявила, что главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают в государственной измене. В четверг, 13 мая, Печерский Киевский районный суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Он проходит обвиняемым по двум статьям — «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».

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