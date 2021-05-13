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Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест
Фото: Администрация президента РФ

Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест

Полина Долганова

В мире

Печерский Киевский районный суд отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля.

Отмечается, что прокуратура запрашивала меру пресечения в виде ареста до 10 июля с возможностью внести залог в размере около 10,9 миллиона долларов.

По информации следственного судьи Вячеслава Пидпалого, обвинению было отказано в ходатайстве.

Известно, что суд обязал Медведчука сдать все заграничные удостоверения личности, носить электронный браслет, а также избегать контактов со свидетелями по делу, сообщает РИА Новости.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник, 11 мая, заявила, что главу «Оппозиционной платформы» и его коллегу Тараса Козака подозревают в государственной измене.

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домашний арест#Киевсуд
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