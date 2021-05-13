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Украина усиливает границу с Белоруссией перед учениями «Запад–2021»
Фото: president.gov.ua

Украина усиливает границу с Белоруссией перед учениями «Запад–2021»

Полина Долганова

Внешняя политика

Государственная пограничная служба Украины усиливает границу с Белоруссией перед военными учениями «Запад–2021», которые Белоруссия проведет совместно с РФ. Об этом в четверг, 13 мая, сообщил директор Департамента охраны госграницы Администрации Государственной пограничной службы Украины Леонид Баран.

По его словам, учения пройдут на военных полигонах недалеко от границы.

— В то же время мы учитываем, не исключаем и даже уверены, что российские разведчики будут работать по многим линейным позициям пограничных подразделений Республики Беларусь, в том числе и на границе с Украиной, — цитирует Барана агентство «Укринформ».

Он также отметил, что в последнее время Украина значительно усилила свой мониторинг воздушного пространства и усовершенствовала техники управления беспилотниками.

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