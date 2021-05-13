В России разработали уникальный радиолокатор для съемки с воздуха

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В России разработали не имеющее аналогов радиолокационное устройство для сканирования земли. Оно поможет сельскохозяйственникам наблюдать за ростом растений, состоянием почвы, созреванием плодов или делать снимки на местах ЧС. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Платформа разработана в Центре компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники».

— С помощью платформы можно получать изображения земной поверхности, сопоставимые по качеству с оптическими. Помимо сельского хозяйства прибор пригодится для оперативного мониторинга различных ЧС, а также он может стать основой для спутникового локатора и помогать отслеживать процесс таяния ледников, — говорится в сообщении.

Платформа работает с помощью летательного аппарата — устанавливается на самолет или беспилотный летательный аппарат. Например, с ее помощью можно сделать снимок над извергающимся вулканом, местом землетрясения или обрушения зданий. На изображениях получится без труда рассмотреть объекты в деталях, увидеть, например, насколько пострадали дороги, уличное освещение.

Стоит отметить, что работа платформы не зависит от внешних факторов. Ей безразличны свет, погода, крона деревьев или облака. Как приводит пресс-служба слова автора проекта Ильи Кузьмина, чем ниже диапазон частот, тем больше у волны проникающая способность.

— Поэтому съемка с нашего радиолокатора может осуществляться не только через облака и туман, но и под листвой. Соответственно если оптическим методом при идеальных условиях можно отснять лес, то наш радиолокатор сможет проникнуть под лиственный покров и сможет увидеть в этом лесу, например, несанкционированную свалку, — цитирует пресс-служба Кузьмина.

На сегодня готов экспериментальный образец радиолокатора. Разработчики уже провели исследовательские испытания. Срок выхода радиолокатора на рынок зависит от наличия заказчика. Имеющийся экспериментальный образец комплекса можно запустить в производство за семь-восемь месяцев.

— В России сейчас нет таких же универсальных локаторов, есть платформы специального назначения. За рубежом есть аналоги проекта — радиолокационные системы NanoSAR-B, NanoSAR-A, PicoSAR, некоторые из них используются армией США, — отметили в пресс-службе.

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