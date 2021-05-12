Двигаемся на зеленый: интеллектуальный электротранспорт сбережет окружающую среду и поможет лучше следить за дорогой

Сотрудница компании — производителя городского электрического транспорта Полина Самсонова тестирует водительское кресло в новой версии кабины трамвая «Витязь» / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

12 мая, в среду, в столице открылась выставка «ЭлектроТранс». Почти 150 компаний представили свои продукты в сфере электрического транспорта: метро, трамваев, электробусов и электрокаров.

Комфорт, экологичность и инновации — все эти принципы воплотили участники выставки в своей продукции. Вниманию москвичей представили передовые транспортные разработки. Например, горожане смогли увидеть изнутри новую кабину для трамваев «Витязь», которые уже успели покорить москвичей своим футуристичным внешним видом и комфортным салоном. Сейчас производители решили модернизировать ту часть, где постоянно находится водитель. Кресло обзавелось более эргономичными подлокотниками с деревянными вставками из ясеня. Мониторы с информацией на приборной панели разместили в форме полусферы, чтобы на экраны не падал солнечный свет. Внешне кабина тоже претерпела ряд изменений.

— Мы переработали ее дизайн. Сделали рестайлинг, выражаясь языком автомобилистов. Появился дополнительный указатель маршрута для удобства пассажиров. Еще бампер кабины имеет подъемный механизм. Он нужен для более удобной сцепки вагонов при транспортировке, — рассказал коммерческий директор компании-производителя Сергей Иншин.

В Москве уже десять трамваев оснастили кабиной новой модели. В 2021 году поставки продолжатся. В будущем планируется модернизировать и другие трамваи.

Еще одна столичная компания представила прибор MDSM-7, который позволяет следить за поведением водителя. Умная камера способна определить, когда человек заснул, отвлекся от дороги, «сидит» в телефоне или курит. Это устройство уже успешно используют компании по перевозке грузов.

— Если, например, водитель начинает засыпать, система предупредит его звуковым сигналом. Если умную камеру чем-то прикрыть, то она сразу оповестит об этом диспетчера. Сейчас система проходит тестирование на нескольких автобусах. В будущем ее можно будет широко применять и на общественном транспорте, — пояснил руководитель отдела инновационного развития компании Максим Жохов.

Выставка будет открыта до 14 мая. На это время запланировано проведение множества конференций, круглых столов и семинаров. Представители федеральных ведомств, столичных департаментов и транспортных компаний будут обсуждать роль электрического транспорта в современном мире.

— Сейчас общество разделилось на два лагеря. Одни поддерживают экологичный электротранспорт. Другие выступают против. Но я уверен, что в будущем сохранится тренд на электрические машины, как в личном пользовании, так и в общественном транспорте, — считает директор Транспортной ассоциации московской агломерации Норайр Блудян.

Кроме того, руководство Научно-исследовательского и проектного института Градостроительного планирования города Москвы организовало масштабную конференцию, посвященную транспортному моделированию.

Эксперты будут обсуждать эту тему на протяжении трех дней. Комплексные схемы организации дорожного движения позволяют сократить число аварийных участков, разгрузить городские улицы и планировать строительство.

— Есть рекомендации по созданию этих схем. Но нам нужно продолжать работу в этом направлении. Сегодня более 70 процентов пассажиров недовольны качеством работы общественного транспорта.

Мы подготовили изменения в национальный проект. Они касаются улучшения качества работы общественного транспорта. И комплексные схемы позволят оптимизировать маршруты, — рассказал заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимир Луговенко.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Москве работают порядка 600 электробусов. В 2021 году власти планируют закупить еще 400 машин. С 2018 года электробусы перевезли 85 миллионов пассажиров и прошли более 37 миллионов километров по дорогам столицы. В ближайшие годы правительство Москвы планирует расширить парк электробусов до 2200 единиц. А к 2030 году все машины в Мосгортрансе должны стать экологичными.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Свешников, президент Московского транспортного союза:

— Я очень рад, что выставка открыла свои двери посетителям. Нам приходилось ее трижды переносить. Это очень важное мероприятие для всей отрасли. Здесь представители власти и компаний могут вместе обсудить дальнейший курс развития. Пока сохраняется тенденция, что городским электротранспортом занимаются только государственные учреждения. Надеюсь, в будущем в этой сфере задействуют и бизнес.

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