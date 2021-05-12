Супермотоцикл и громадный вездеход помогут спецслужбам

Курсант Академии МЧС Алена Марукян демонстрирует мотоциклы, которые всего несколько месяцев назад поступили на вооружение в столичное МЧС. Они оснащены всем необходимым оборудованием для проведения спасательных работ и помогут добраться даже в труднодоступные места / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

12 мая в парке «Патриот» открылся XIII Международный салон «Комплексная безопасность — 2021». Там разработчики презентовали технические новинки для спецслужб.

В этом году на выставке презентовали современные приборы, которые помогут сотрудникам спецслужб обеспечивать безопасность в той или иной сфере. Например, настоящий фурор вызвал вездеходамфибия повышенной грузоподъемности «Бурлак». Это махина высотой более трех метров, одни колеса — в человеческий рост. Аналогов этой машине не существует ни в России, ни в в мире.

Гостям выставки можно не только снаружи осмотреть гигантский вездеход, но и побывать в кабине. Экскурсии туда водит коммерческий директор компании, которая разработала новинку, Роман Панкратьев.

Внутри «Бурлака» очень просторно, в кабине свободно помещаются четыре взрослых человека. Здесь стоят удобные кресла, столик для еды.

— Несколько машин уже отправлены в Якутию. Они участвуют в исследовании тех мест, куда раньше добраться можно было только на вертолете, — рассказывает Роман Панкратьев.

Вездеход может автономно работать несколько дней. Он способен проехать 2,5 тысячи километров без дозаправки.

— Мы разработали три модификации этой машины, экспедиционная предназначена для проведения научных исследований, пожарно-спасательных работ. В салоне таких вездеходов есть душ, спальные места, снегоплавильная установка для получения воды. Вторая модификация — грузопассажирская, создана для доставки грузов в труднопроходимые места. И есть промышленная модификация — с буровой установкой и топливно-заправочным модулем, — уточнил Роман Панкратьев.

Пока гости салона фотографируются с грандиозной машиной, на одном из стендов неподалеку сотрудники Научно-исследовательского института МЧС (ВНИИПО) презентуют свою новинку — устройство, которое защищает от пожаров, возникающих из-за опасного искрения электропроводки. При возникновении опасности прибор автоматически обесточивает цепь.

— Сделать такое устройство нас заставила печальная статистика: 70 процентов пожаров в помещении происходит из-за неисправности электропроводки. Мы научили наш прибор отличать искру, которая возникает при нажатии выключателя, от той, что возникает от неисправности, — говорит один из разработчиков прибора Сергей Буланенко. — Наш аппарат лучше импортных аналогов. Зарубежные приборы нужно устанавливать в каждой комнате, а наш — один на всю квартиру. Это гораздо дешевле. Кстати, аппарат уже запустили в массовое производство.

Еще один интересный экспонат — новейшие мотоциклы, недавно поступившие на вооружение в столичное МЧС. Их презентовала курсант Академии МВД Алена Марукян.

— Мотоциклы лучше машин, потому что они могут подъехать к месту происшествия, даже если оно в труднодоступном месте. При этом они снабжены всем необходимым оборудованием для проведения спасательных работ, — уточнила Алена Марукян.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Чуприян, первый заместитель министра МЧС России:

— Салон в этом году впервые проводится в парке «Патриот». В его рамках пройдут соревнования по рукопашному бою, конкурс на лучшую полевую кухню, состязание среди команд МЧС по проведению спасательных работ и многие другие интересные мероприятия. Кроме того, в рамках салона пройдут круглые столы по безопасности.

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