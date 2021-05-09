Москвичам рассказали, где можно увидеть боевую технику времен Второй мировой войны

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столице можно увидеть советскую технику, которая защищала город, доезжала до Берлина, участвовала в боях на Дальнем Востоке и других фронтах.

Так, боевая техника размещена в Центральном музее Великой Отечественной войны или в Музее Победы. Он находится на Поклонной горе в районе Дорогомилово. В музее хранятся свыше 300 экспонатов, среди которых обмундирование, снаряжение, знаки отличия, картины, скульптуры и, конечно же, военная техника. Ее насчитывают около 400 единиц.

В экспозиции представлена техника, которая была задействована на всех фронтах Второй мировой войны.

Помимо этого, военная техника представлена в Бронетанковом музее в Кубинке и парке «Патриот». Там размещена коллекция японской трофейной техники.

Также москвичи смогут увидеть технику времен войны в Центральном музее Вооруженных сил. В здании музея 24 зала с экспонатами, а боевые машины разместили на открытой площадке.

Кроме того, жители столицы могут посетить Музей техники Вадима Задорожного и Музей обороны Москвы, в которых можно встретить редкие ретроавтомобили, железнодорожный транспорт, космические объекты и предметы быта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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