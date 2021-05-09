Москвичи смогут познакомиться с историями ветеранов войны в онлайн-формате

Фото: dszn.ru

Москвичи в 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне смогут познакомиться с историями ветеранов в формате онлайн. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения в воскресенье, 9 мая.

На сайте департамента в специальном разделе собраны около 20 историй тех, кто мужественно сражался на фронте или трудился в тылу.

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак отметил, что живые воспоминания ветеранов говорят о народном подвиге, самоотверженности и героизме.

— Ветераны — последние свидетели памятных событий, они продолжают учить школьников и взрослых любить свой город, свою Родину, не бояться брать ответственность за себя и тех, кто рядом, трудиться на благо общества, — сказал глава департамента.

Страница на сайте будет дополняться снимками и историями участников Великой Отечественной войны, а также новостями о соцподдержке пожилых москвичей.

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