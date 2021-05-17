В Кремле ответили на озвученную в Киеве идею об обмене Медведчука

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на озвученную в Киеве идею об обмене Виктора Медведчука заявил, что это «внутриукраинская политическая кухня», не имеющая отношения к Москве.

Представитель Кремля отметил, что не понимает, почему Украина должна менять своего политика на кого-то другого.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что допускает вероятность обмена «предателей из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на осужденных в России украинцев.

— Скорее, вы знаете, это внутриукраинская политическая кухня. Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли этого сам украинский политик — на кого-то меняться, на кого они предлагают менять и так далее, — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что идея была недостаточно сформулированной, поэтому Москва не склонна рассматривать ее серьезно, передает РИА Новости.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник, 11 мая, заявила, что главу «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают в государственной измене. В четверг, 13 мая, Печерский Киевский районный суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Он проходит обвиняемым по двум статьям — «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».

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