Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Кремле ответили на озвученную в Киеве идею об обмене Медведчука
Фото: Moscow-Live

В Кремле ответили на озвученную в Киеве идею об обмене Медведчука

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на озвученную в Киеве идею об обмене Виктора Медведчука заявил, что это «внутриукраинская политическая кухня», не имеющая отношения к Москве.

Представитель Кремля отметил, что не понимает, почему Украина должна менять своего политика на кого-то другого.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что допускает вероятность обмена «предателей из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на осужденных в России украинцев.

— Скорее, вы знаете, это внутриукраинская политическая кухня. Собственно, я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен. Вопрос, хочет ли этого сам украинский политик — на кого-то меняться, на кого они предлагают менять и так далее, — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что идея была недостаточно сформулированной, поэтому Москва не склонна рассматривать ее серьезно, передает РИА Новости.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник, 11 мая, заявила, что главу «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают в государственной измене. В четверг, 13 мая, Печерский Киевский районный суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Он проходит обвиняемым по двум статьям — «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».

Читайте также: «Все молчат»: Слуцкий оценил реакцию Европы на происходящее вокруг Медведчука

Дмитрий ПесковВиктор МедведчукКремль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И на клумбах будут лампочки цвести

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Откроем центр услуг для креативной индустрии

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Все мнения
О проекте