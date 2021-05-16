Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Потрясающе»: Слуцкий оценил реакцию Европы на происходящее вокруг Медведчука
Фото: Пресс-служба Госдумы

«Потрясающе»: Слуцкий оценил реакцию Европы на происходящее вокруг Медведчука

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил недоумение позицией Европы касательно действий на Украине в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

— То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, «внутреннее дело Киева», — заявил Слуцкий в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По его словам, процесс в отношении Медведчука происходит под надуманным предлогом.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник, 11 мая, заявила, что главу «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают в государственной измене. В четверг, 13 мая, Печерский Киевский районный суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Он проходит обвиняемым по двум статьям — «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Гособвинение просило взять политика под стражу либо внести залог, превышающий 10,5 миллиона долларов. Медведчук с обвинениями не согласен, считает их политическими и недоказанными. Вместе с тем решение суда он пообещал исполнить.

Читайте также: Слуцкий: РФ готова предоставить площадку для палестино-израильских переговоров

Виктор МедведчукРоссияУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте