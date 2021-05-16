«Потрясающе»: Слуцкий оценил реакцию Европы на происходящее вокруг Медведчука

Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил недоумение позицией Европы касательно действий на Украине в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

— То, что происходит вокруг Медведчука, это не то что возмутительно — потрясающе, что это не находит отклика в Европе: все молчат, «внутреннее дело Киева», — заявил Слуцкий в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По его словам, процесс в отношении Медведчука происходит под надуманным предлогом.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник, 11 мая, заявила, что главу «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука и его коллегу Тараса Козака подозревают в государственной измене. В четверг, 13 мая, Печерский Киевский районный суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля. Он проходит обвиняемым по двум статьям — «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Гособвинение просило взять политика под стражу либо внести залог, превышающий 10,5 миллиона долларов. Медведчук с обвинениями не согласен, считает их политическими и недоказанными. Вместе с тем решение суда он пообещал исполнить.

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