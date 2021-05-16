Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Как всегда каша»: Пушков напомнил Зеленскому о месте Украины в Европе
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Как всегда каша»: Пушков напомнил Зеленскому о месте Украины в Европе

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Член Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна является центром и сердцем Европы по географии и духу.

Слова украинского лидера вызвали недоумение у сенатора. Он назвал подобный вывод «кашей».

— Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? — написал Алексей Пушков.

Кроме того, формулировку о «сердце Европы» политический деятель назвал «пустозвонством».

— Если Украина — центр континента, то Австрия или Германия тогда что — его периферия? — задается вопросом политик.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал обвинения в адрес председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Читайте также: Украина продлила санкции в отношении ряда россиян

Алексей ПушковВладимир ЗеленскийУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте