«Как всегда каша»: Пушков напомнил Зеленскому о месте Украины в Европе
Член Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна является центром и сердцем Европы по географии и духу.
Слова украинского лидера вызвали недоумение у сенатора. Он назвал подобный вывод «кашей».
— Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? — написал Алексей Пушков.
Кроме того, формулировку о «сердце Европы» политический деятель назвал «пустозвонством».
— Если Украина — центр континента, то Австрия или Германия тогда что — его периферия? — задается вопросом политик.
Ранее Алексей Пушков прокомментировал обвинения в адрес председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
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