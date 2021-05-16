«Как всегда каша»: Пушков напомнил Зеленскому о месте Украины в Европе

Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна является центром и сердцем Европы по географии и духу.

Слова украинского лидера вызвали недоумение у сенатора. Он назвал подобный вывод «кашей».

— Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? — написал Алексей Пушков.

Кроме того, формулировку о «сердце Европы» политический деятель назвал «пустозвонством».

— Если Украина — центр континента, то Австрия или Германия тогда что — его периферия? — задается вопросом политик.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал обвинения в адрес председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

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