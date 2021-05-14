Украина продлила санкции в отношении ряда россиян

Фото: Администрация президента РФ

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) продлил санкции в отношении ряда граждан РФ и Украины и российских компаний, срок действия которых истекает в мае. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Мы продлили санкции, срок которых истекает в мае в отношении определенного количества граждан РФ, граждан Украины и компаний РФ, — цитирует Данилова РИА Новости.

В феврале сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пяти граждан России, трех граждан Украины и 19 юридических лиц. В список, в частности, попал лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и его супруга.

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