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Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине
Фото: пресс-служба Совфеда

Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Член Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте прокомментировал обвинения в адрес председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

— Зеленский опять изворачивается: арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука, — написал он.

По мнению Пушкова, обвинения в адрес Медведчука также связаны с зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник, 11 мая, заявила, что главу «Оппозиционной платформы» и его коллегу Тараса Козака подозревают в государственной измене. В четверг, 13 мая, Печерский Киевский районный суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля.

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Алексей ПушковВиктор МедведчукУкраина
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