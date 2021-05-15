Пушков объяснил обвинения в адрес Медведчука на Украине

Фото: пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Российской Федерации Алексей Пушков в своем Twitter-аккаунте прокомментировал обвинения в адрес председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

— Зеленский опять изворачивается: арест Медведчука связан не с борьбой с олигархами, а с борьбой Зеленского за спасение своего падающего рейтинга, которому угрожает рост популярности партии Медведчука, — написал он.

По мнению Пушкова, обвинения в адрес Медведчука также связаны с зачисткой политического поля Украины от симпатизирующих России политиков.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во вторник, 11 мая, заявила, что главу «Оппозиционной платформы» и его коллегу Тараса Козака подозревают в государственной измене. В четверг, 13 мая, Печерский Киевский районный суд отправил Медведчука под домашний арест до 9 июля.

Читайте также: Пушков оценил намерения Турции мобилизовать мир против Израиля