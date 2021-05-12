Пушков оценил намерения Турции мобилизовать мир против Израиля

Фото: Пресс-служба Совфеда

Турция, скорее всего, не решится на отправку турецких добровольцев в Палестину, так как это будет означать государственный военный конфликт с Израилем. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в среду, 12 мая.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с главой палестинской национальной администрации и главой политбюро движения ХАМАС сказал, что сделает все возможное для мобилизации мира, чтобы остановить «террор» Израиля против Палестины.

Пушков отметил, что при этом Турция, скорее всего, не будет отправлять своих добровольцев в помощь Палестине.

— Другое дело — политическая поддержка палестинцев, призыв отправить туда международные силы для их защиты и тому подобное. Плюс Турция как региональная сверхдержава должна показать зубы и пригрозить действиями, к которым уже призвал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Анкара решительно осудила действия Израиля, что говорит о сужении проамериканского Запада.

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в Организации Объединенных Наций (ООН) провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них было перехвачено системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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