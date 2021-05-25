Кремль: Путин и Байден встретятся 16 июня в Швейцарии

Фото: Администрация президента РФ / Whitehouse

Президент России Владимир Путин встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 25 мая.

— Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, — отмечается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном.

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