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Кремль: Путин и Байден встретятся 16 июня в Швейцарии
Фото: Администрация президента РФ / Whitehouse

Кремль: Путин и Байден встретятся 16 июня в Швейцарии

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин встретится с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 25 мая.

— Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, — отмечается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном.

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Джо БайденВладимир Путинвстреча
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