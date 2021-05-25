Член политбюро партии Китая передал Путину послание Си Цзиньпина

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с членом политбюро ЦК Компартии Китая Яном Цзечи. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 25 мая.

— Владимиру Путину передано устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с подтверждением курса на всемерное укрепление двусторонних связей. Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания, — говорится в сообщении.

Путин обсудил с Цзечи вопросы развития двусторонних отношений и актуальные темы международной повестки дня, отмечается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин запустили строительство новых атомных блоков в Китае.

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