СМИ: Встреча Путина и Байдена состоится в Швейцарии 15–16 июня

Коллаж: Администрация президента РФ, Whitehouse

Президент США Джо Байден собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил телеканал CNN.

По информации американского телеканала, встреча лидеров государств состоится 15–16 июня. Предполагается, что президенты проведут переговоры в Женеве. Встречей со своим российским коллегой Джо Байден завершит свое первое международное турне в качестве президента США.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Кремль в ближайшее время собирается выпустить сообщение о перспективах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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