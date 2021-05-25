Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Встреча Путина и Байдена состоится в Швейцарии 15–16 июня
Коллаж: Администрация президента РФ, Whitehouse

СМИ: Встреча Путина и Байдена состоится в Швейцарии 15–16 июня

Илья Ашуров

Внешняя политика

Президент США Джо Байден собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Швейцарии. Об этом во вторник, 25 мая, сообщил телеканал CNN.

По информации американского телеканала, встреча лидеров государств состоится 15–16 июня. Предполагается, что президенты проведут переговоры в Женеве. Встречей со своим российским коллегой Джо Байден завершит свое первое международное турне в качестве президента США.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Кремль в ближайшее время собирается выпустить сообщение о перспективах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Читайте также: Захарова сравнила политику США в отношении Белоруссии с телефонным пранком

Джо БайденВладимир Путинвстреча
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Все мнения
О проекте