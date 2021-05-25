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Захарова сравнила политику США в отношении Белоруссии с телефонным пранком
Фото: МИД РФ

Захарова сравнила политику США в отношении Белоруссии с телефонным пранком

Юлия Павлушова

Внешняя политика

Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской привлечь к ответственности власти страны. Это заявление прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 25 мая, на своей странице в Facebook.

Джейк Салливан также осудил инцидент с самолетом Ryanair в аэропорту Минска, в связи с чем призвал к новым выборам в Белоруссии с наблюдателями ОБСЕ.

По мнению Марии Захаровой, такой уровень политической мысли «не уступает телефонному пранку».

— Напомнило, как постпред США в ООН Саманта Пауэр водила по кулуарам Совбеза «Пусси Райот». На вопрос журналистов Виталий Чуркин тогда ответил так: «Как, Саманта Пауэр разве до сих пор не присоединилась к этой группе?» — написала представитель МИД.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Позже информация о минировании не подтвердилась.

Затем стало известно, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна».

Реакцию на инцидент высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Ранее Мария Захарова назвала истерикой реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске.

Читайте также: Захарова назвала задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии

БелоруссияМария ЗахароваСША
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