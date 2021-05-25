Захарова назвала истерикой реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что у западных стран «началась истерика» после случившегося с самолетом Ryanair в Минске.

По ее словам, в последние годы было несколько случаев принудительной посадки самолетов в разных странах, в том числе и по политическим причинам. Кроме того, Мария Захарова упомянула о насильственных захватах, об арестах судов на основе подброшенных спецслужбами материалов или провокаций.

— Это вообще там не считается, это норма, рутина. И на фоне этого (случая в Минске — прим. «ВМ») у Запада почему-то начинается истерика. Почему — мы опять же понимаем. Потому что Белоруссия на повестке, — сказала представитель МИД РФ в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие. В Кремле отказались комментировать ситуацию с самолетом, уточнив, что этим должны заниматься международные авиационные власти. В МИД РФ отметили, что оценивать ситуацию с самолетом в Минске следует «на трезвую голову», собрав всю необходимую информацию.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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