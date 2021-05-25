Захарова объяснила, ожидают ли Россию санкции от ЕС из-за инцидента с самолетом Ryanair

Фото: МИД РФ

Россия не ждет новых европейских санкций на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вместе с тем отметив, что в Евросоюзе они появляются сами по себе.

Из-за принудительной посадки борта в Минске лидеры стран ЕС уже призвали ввести дополнительные санкции в отношении Белоруссии.

— Они могут быть подверстаны под события, а могут быть не подверстаны, а могут события создаваться для того, чтобы ввести новую порцию санкций. Поэтому слово «ожидаем» здесь вообще употреблять не надо, — подчеркнула Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила РИА Новости, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее информация о минировании не подтвердилась.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Ранее Сергей Лавров высказался по поводу инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

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