Байден поручил принять меры после инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал «оскорблением международных норм» посадку самолета Ryanair в Белоруссии, а также поручил принять меры в связи с инцидентом.

Американский лидер уточнил, что поддерживает призыв Евросоюза ввести адресные экономические санкции и иные меры по Белоруссии и поручил администрации выработать надлежащие меры по привлечению к ответственности тех, кто причастен к инциденту с самолетом Ryanair и задержанию бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

— Я поручил моей команде разработать надлежащие варианты для привлечения причастных к ответственности в тесной координации с ЕС, другими союзниками и партнерами, международными организациями, — заявил Байден.

Он назвал «оскорблением международных норм» случившееся, а также заявил, что видеозапись допроса Протасевича могла быть сделана по принуждению.

— США вместе с другими странами призывают к его освобождению, равно как и сотен политических заключенных, — подчеркнул президент.

Она также добавил, что Америка продолжит поддерживать белорусский народ в его борьбе, сообщает ТАСС.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии. МВД Белоруссии сообщило, что Протасевич находится в СИЗО № 1, жалоб на здоровье от него не поступало. Позднее появилось видео, на котором экс-редактор Telegram-канала Nexta заявил, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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