Страны ЕС запретят полеты белорусских самолетов в своем пространстве

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Лидеры государств — членов Европейского союза по результатам саммита выступили с осуждением экстренной посадки в Минске самолета Афины — Вильнюс, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита, в понедельник, 24 мая.

Согласно заявлению, ЕС призывает белорусские власти незамедлительно освободить Протасевича, а в связи со случившимся провести расследование. Инцидент с посадкой самолета в документе охарактеризован как беспрецедентный и неприемлемый.

Кроме того, лидеры ЕС настаивают на введении дополнительных санкций против Белоруссии. В частности, дано поручение проработать меры по запрету полетов белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также запретить им использовать аэропорты в городах Евросоюза.

Европейских авиаперевозчиков в заявлении призывают избегать полетов над воздушным пространством Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Задержание экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича: что известно

Пресс-служба Национального аэропорта Минск сообщила, что самолет Ryanair, который совершал рейс из Афин в Вильнюс, экстренно сел в белорусской столице из-за сообщения о минировании. Далее было сообщено, что, по предварительным данным, информация о минировании не подтвердилась, на месте продолжаются спецмероприятия.

Позже стало известно, что данным рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. О его задержании сообщил правозащитный центр «Весна». Позже эту информацию подтвердил Telegram-канал главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии.

Свою реакцию на инцидент с самолетом Ryanair высказали верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, латвийский авиаперевозчик AirBaltic, МИД Франции, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб и другие.

Напомним, суд Центрального района Минска включил Telegram-канал Nexta в список экстремистских материалов. Решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

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