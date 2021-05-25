Кремль сообщит о решении по встрече Путина и Байдена в ближайшее время
Кремль в ближайшее время собирается выпустить сообщение о перспективах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, соответствующую информацию опубликуют на официальном сайте Кремля.
— Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, — цитирует Дмитрия Пескова Интерфакс.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Лукашенко.
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