Кремль сообщит о решении по встрече Путина и Байдена в ближайшее время

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Кремль в ближайшее время собирается выпустить сообщение о перспективах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом во вторник, 25 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, соответствующую информацию опубликуют на официальном сайте Кремля.

— Я сейчас воздержусь от каких-то комментариев на этот счет, — цитирует Дмитрия Пескова Интерфакс.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Лукашенко.

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