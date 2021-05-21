Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на открытии Олимпиады

Фото: Администрация президента РФ

Пока остается не ясным, посетит ли президент России Владимир Путин церемонию открытия Летних олимпийских игр в Токио. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Пока график президента на начало Олимпиады не верстался, поэтому пока нет понимания, — цитирует Пескова РИА Новости.

Свое присутствие на открытии Игр, которая намечена на 23 июля, подтвердил глава Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена с лета 2020 года на 2021-й. Она пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее глава оргкомитета Олимпиады в Токио рассказала о мерах безопасности во время Игр.

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