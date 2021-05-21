Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио рассказала о мерах безопасности во время Игр
Фото: Pixabay

Глава оргкомитета Олимпиады в Токио рассказала о мерах безопасности во время Игр

Анастасия Колоскова

Спорт

Глава организационного комитета Летних олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото признала, что многие жители страны испытывают опасения в связи с ситуацией с коронавирусом, так как в Японию приедут спортсмены и их сопровождающие из-за границы, и рассказала о принимаемых мерах безопасности.

По словам Хасимото, организаторы Игр в первую очередь обращают внимание на безопасность.

— Мы благодарны МОК за то, что для обеспечения безопасности японского народа он продвигает вакцинацию участников. Чтобы провести безопасные для жителей Токио и японского народа Игры, необходимы наши дальнейшие усилия, мы это хорошо понимаем, — цитирует главу комитета РИА Новости.

Она отметила, что Япония принимает три вида мер. Во-первых, сокращает число приезжих, во-вторых, планирует контролировать все передвижения и состояние здоровья граждан, а также пересматривает систему медицинского обслуживания.

Хасимото уточнила, что члены организационного комитета будут в специально отведенных гостиницах контролировать вход и выход из зданий. По ее словам, передвижение участников и гостей Олимпиады будет осуществляться только на транспорте оргкомитета. Все гости страны будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус до посещения страны, в день своего приезда и после. Хасимото пояснила, что во время Игр ежедневно будут работать 230 спортивных докторов и 310 медицинских сестер.

Ранее руководитель координационной комиссии Олимпийских игр Джон Коутс заявил, что Летняя олимпиада в столице Японии состоится даже при условии объявления в городе режима чрезвычайной ситуации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Японские врачи выступили за отмену Олимпиады в Токио

олимпиадабезопасностьТокио
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Все мнения
О проекте