Глава оргкомитета Олимпиады в Токио рассказала о мерах безопасности во время Игр

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Глава организационного комитета Летних олимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото признала, что многие жители страны испытывают опасения в связи с ситуацией с коронавирусом, так как в Японию приедут спортсмены и их сопровождающие из-за границы, и рассказала о принимаемых мерах безопасности.

По словам Хасимото, организаторы Игр в первую очередь обращают внимание на безопасность.

— Мы благодарны МОК за то, что для обеспечения безопасности японского народа он продвигает вакцинацию участников. Чтобы провести безопасные для жителей Токио и японского народа Игры, необходимы наши дальнейшие усилия, мы это хорошо понимаем, — цитирует главу комитета РИА Новости.

Она отметила, что Япония принимает три вида мер. Во-первых, сокращает число приезжих, во-вторых, планирует контролировать все передвижения и состояние здоровья граждан, а также пересматривает систему медицинского обслуживания.

Хасимото уточнила, что члены организационного комитета будут в специально отведенных гостиницах контролировать вход и выход из зданий. По ее словам, передвижение участников и гостей Олимпиады будет осуществляться только на транспорте оргкомитета. Все гости страны будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус до посещения страны, в день своего приезда и после. Хасимото пояснила, что во время Игр ежедневно будут работать 230 спортивных докторов и 310 медицинских сестер.

Ранее руководитель координационной комиссии Олимпийских игр Джон Коутс заявил, что Летняя олимпиада в столице Японии состоится даже при условии объявления в городе режима чрезвычайной ситуации.

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