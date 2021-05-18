Японские врачи выступили за отмену Олимпиады в Токио

Фото: olympic.org

Ассоциация японских врачей призвала отменить Олимпийские игры в Токио из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает NHK.

По мнению специалистов, из-за проведения Олимпиады в стране увеличатся случаи заболевания коронавирусом. В настоящее время врачи борются с новым всплеском заболеваемости в Японии. Медики призвали организаторов игр в Токио проконсультироваться с Международным олимпийским комитетом (МОК) по вопросу отмены мероприятия.

Напомним, Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена с лета 2020 года на 2021-й. Она пройдет с 23 июля по 8 августа.

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