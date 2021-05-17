Рекордное число человек в Японии выступили за отмену Олимпиады в Токио

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В Японии за отмену Олимпиады в Токио выступили 43 процента граждан, по их мнению, нецелесообразно проводить международные соревнования из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые опубликовала газета Asahi.

По данным издания, этот показатель стал самым высоким за последнее время. В апреле и марте 35 и 33 процента японцев соответственно поддерживали отмену Игр. Больше всего противников проведения Олимпиады оказалось среди граждан старше шестидесяти лет — 54 процента.

При этом 40 процентов респондентов предложили снова перенести соревнования. Около 14 процентов выбрали вариант проведения Игр в запланированное время.

В опросе участвовали около 1,5 тысячи человек.

Напомним, Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена с лета 2020 года на 2021-й. Она пройдет с 23 июля по 8 августа.

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