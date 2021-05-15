Стало известно, сколько российских спортсменов поедет на Олимпиаду в Токио

Фото: olympic.org

На Олимпийских играх в Токио примут участие 350 российских спортсменов. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

По его словам, на соревнования также поедут около 300 человек тренерского состава. Для России очень важно состояние здоровье спортсменов. В связи с этим особенно остро стоит вопрос о вакцинации россиян от коронавирусной инфекции перед Олимпиадой.

— Минспорту, ФМБА России и регионам необходимо приложить все усилия для подготовки наших сборных команд на заключительном этапе, — цитирует Чернышенко РЕН ТВ.

Напомним, Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена с лета 2020 года на 2021-й. Она пройдет с 23 июля по 8 августа.

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